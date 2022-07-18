Кривая дорожная разметка рассмешила казахстанцев (видео)

Кадр из видео: instagram.com/zellokulsary

Пользователей соцсетей рассмешило видео с кривой дорожной разметкой в Атырауской области. Ролик прокомментировали в АО "НК "КазАвтоЖол", передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях появилось видео с кривой дорожной разметкой. Отмечается, что сняли его в Атырауской области. Сам автор, записывая ролик на телефон, смеется. По его мнению, такое могли сделать только люди, находившиеся в нетрезвом состоянии.

"Поехали туда, поехали сюда", - говорит он за кадром.

Многие пользователи отреагировали на видео смеющимися эмодзи. Ролик прокомментировали в АО "НК "КазАвтоЖол".

"По данному видео сообщаем, что дорога, изображенная на нем, не является дорогой республиканского значения. Она находится в районе села Курмангазы. На видео изображена местная сеть, то есть она относится к местному исполнительному органу (акимату).

Напоминаем, что АО "НК "КазАвтоЖол" строит и реконструирует трассы республиканского значения", - отметила пресс-секретарь нацкомпании Ляззат Стамгазиева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979030-krivaya-dorozhnaya-razmetka-rassmeshila-kazahstantsev-video/