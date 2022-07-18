Информацию о массовом отравлении водой в Жетысуской области опровергли в КСЭК

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В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля назвали фейком информацию о том, что в Саркандском районе Жетысуской области якобы имеет место массовое отравление питьевой водой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19.

Как рассказали в КСЭК, Саркандское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля на постоянной основе проводит мониторинг воды на микробиологические и санитарно-химические показатели.

По результатам последних исследований все показатели воды соответствуют санитарной норме. В комитете подчеркнули, что в районную больницу с жалобами на отравление местные жители также не обращались.

Таким образом, заявления о массовом отравлении водой являются фейком.

"Уважаемые казахстанцы, просим Вас не поддаваться на провокационные сообщения. Читайте только достоверную информацию от официальных источников.

Также, напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК", - предупредили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978876-informatsiyu-o-massovom-otravlenii-vodoy-v-zhetysuskoy-oblasti-oprovergli-v-ksek/