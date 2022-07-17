В Комитете по охране прав детей ответили на критику Аружан Саин

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На официальной странице Комитета по правам детей Минпросвещения в Facebook был опубликован пост, в котором приводится ответ на критику со стороны Уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин.

Ранее Аружан Саин опубликовала на своей официальной странице в Facebook обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Она сообщила, что ее письма, аналитика, статусы по соблюдению прав детей в Казахстане в последнее время главе государства "не доходят".

"Ряд реформ (по обеспечению детей 1-11 классов школьным горячим питанием и школьной формой), которые на контроле у АП, не вошли даже в план года Детей, по остальным реформам имеется множество проблем в реализации.

Более того, есть препятствия моей встрече с Вами (Касым-Жомартом Токаевым - прим. ред.).

В документах, направляемых Вам, я обращала внимание на работу исполнительных органов власти всех уровней, от которых напрямую зависит выполнение обязательств государства перед детьми, на недостоверность информации, статистики, данных, которые доводят до руководства страны.

Это в значительной мере влияет на работу всей государственной системы и на реальное положение детей в Казахстане", - написала Саин.

Сегодня Комитет по правам детей опубликовал официальный ответ.

В ведомстве заявили, что все госорганы находятся в постоянном взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка. На уровне правительства и министров социального блока проводятся рабочие совещания и принимаются меры по всем актуальным вопросам.

"Введены новые нормы по противодействию противоправному контенту в сети Интернет. Для упорядочения деятельности школьных психологов проводится трансформация психологической службы.

Внесены изменения в законодательство по инклюзивному образованию, введены штаты педагогов-ассистентов в школах, уже более 1500 сотрудников работают с особыми детьми.

Снижен норматив открытия психолого-медико-педагогических консультаций, что позволит открыть еще 40 ПМПК в регионах для раннего выявления заболеваний. Впервые внедрен Индекс благополучия детей как национальный мониторинговый инструмент", - пояснили в комитете.

Кроме того, по данным ведомства, впервые в этом году купят 515 новых автобусов для безопасного подвоза детей в селах. Кроме того, количество грантов для обучения в колледжах увеличено за один год на 45 тысяч мест, а в вузах – на 15 тысяч мест.

"Инициативы по обеспечению бесплатным школьным питанием и школьной формой решается поэтапно. За год на 10% увеличился охват учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием.

475 тысяч школьников отдельных категорий (малообеспеченные, сироты, находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие) с 1 по 11 класс уже обеспечены одноразовым горячим питанием и школьной формой за счет местных бюджетов

Также постепенно увеличивается охват горячим питанием остальных категорий обучающихся, не входящих в категории социально уязвимых граждан.

В 6 регионах инициативно обеспечено горячее питание для всех обучающихся с 1 по 4 классы и еще в 2 регионах - учащихся 1 классов (это около 384 тысяч детей), и с нового учебного года обучающиеся 1-4 классов школ города Алматы также будут охвачены питанием.

В целом, на сегодняшний день 41% (607 тысяч) всех учащихся с 1 по 4 класс охвачены горячим питанием", - добавили в Комитете по правам детей.

Также в стране продолжается работа по деинституционализации детских домов. Если в 2010 году функционировало 210 детских домов, где воспитывались 14 тысяч детей, то к 2022 году их осталось 96 с контингентом в 4 тысячи детей. Законодательно вводится институт профессиональных приемных семей.

"Дети обеспечиваются школьными секциями и кружками, также в более чем 1500 дворцах школьников, художественных и музыкальных школах, школах искусств и других организациях охвачено еще 1,4 млн детей.

Кроме того, недавно запущены два дополнительных инструмента охвата детей дополнительными секциями и кружками: размещение госзаказа в образовании (робототехника, научные, IT, языковые курсы и так далее) и спортивный и творческий заказ (Арт-спорт: танцевальные, спортивные, художественные, театральные и иные секции и кружки)", - сказано в сообщении ведомства.

За полгода реализации Года детей в регионах открыли уже 265 объектов для детей: реабилитационные центры для аутистов, дворцы школьников, центры дополнительного образования, спортивные и туристические объекты, кабинеты психолого-педагогической коррекции и так далее.

"Благодаря принимаемым мерам, усилению воспитательной работы, увеличению охвата дополнительным образованием снижаются показатели детского суицида и правонарушений среди несовершеннолетних.

За 6 месяцев показатель детского суицида снижен на 38%. Хотя все еще остается большой проблемой. Показатель правонарушений среди несовершеннолетних также снизился по итогам 2021 года на 18,4%.

При этом серьезной проблемой остаются правонарушения со стороны взрослых в отношении детей: по итогам 2021 года их количество увеличились на 15%.

Все вопросы сферы охраны прав детей находятся на постоянном контроле. Проблемные вопросы все еще имеются и будем сообща их решать", - резюмировали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978861-v-komitete-po-ohrane-prav-detey-otvetili-na-kritiku-aruzhan-sain/