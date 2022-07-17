Пассажиры рейса Шымкент-Актау почти на сутки застряли в аэропорту

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Больше 170 пассажиров авиакомпании FlyArystan не смогли вовремя вылететь из Шымкента в Актау - из-за технических причин рейс переносили несколько раз. Недовольные казахстанцы устроили скандал в аэропорту.

Как рассказали пассажиры перенесенного рейса изданию Lada.kz, изначально их рейс должен был вылететь 15 июля в 20:10. Однако сначала время вылета перенесли на 16 июля 02:50, потом вылет снова отложили до 05:00.

Но когда пассажиры прибыли в аэропорт, выяснилось, что их рейс снова отложили из-за технических причин.

"Люди начали выражать свое недовольство. На место прибыли стражи порядка. Никаких действий, по словам пассажиров, полиция не принимала", - пишет издание.

Сообщается, что позже представители авиакомпании FlyArystan встретились с пассажирами рейса. Они предоставили им талоны на еду на сумму 1800 тенге, а также места в гостинице.

"Все устали морально и физически. Мы почти на сутки застряли здесь", - рассказали пассажиры.

В итоге рейс Шымкент-Актау назначили на 23:50.

Корреспонденту Lada.kz в пресс-службе FlyArystan комментарий по ситуации не дали, попросив направить по данному вопросу официальный запрос.

Между тем ранее уже сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут расследование из-за многочисленных жалоб пассажиров на задержки рейсов авиакомпаний Air Astana и FlyArystan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978838-passazhiry-reysa-shymkent-aktau-pochti-na-sutki-zastryali-v-aeroportu/