Жара до +41 и гроза: какой будет погода в крупнейших городах Казахстана

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В воскресенье, 17 июля, в Алматы и Шымкенте ожидается сильная жара, а в Нур-Султане будет дождливо. Актуальный прогноз погоды представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет жарко - столики термометров здесь поднимутся до +34...+36 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

Отметим, накануне спасатели обратились к горожанам и попросили их воздержаться от прогулок, чтобы избежать солнечного удара.

Еще более жаркая погода ожидается сегодня в Шымкенте - здесь воздух прогреется до +39..+41 градуса. В связи с сильной жарой в мегаполисе объявлено штормовое предупреждение. Кроме того, в городе ожидается усиление ветра до 9-13 м/с.

А в Нур-Султане сегодня будет дождливо - синоптики обещают жителям столицы дождь, грозу и порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха здесь составит +25...+27 градусов. Из-за грозы в Нур-Султане также объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978833-zhara-do-41-i-groza-kakoy-budet-pogoda-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/