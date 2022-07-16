Сильная жара ожидается в Алматы в воскресенье

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Завтра, 17 июля, в городе Алматы объявлено штормовое предупреждение. В городском департаменте по ЧС сообщили о сильной жаре, которая ожидается в мегаполисе, передает корреспондент NUR.KZ.

"В воскресенье, 17 июля, в городе Алматы ожидается сильная жара до +36 градусов", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что жаркая погода особенно опасна для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, артериальной гипертонией, а также для людей с рисками инфаркта и инсульта.

В жаркие дни им необходимо особенно четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные медикаменты. Людям, страдающим артериальной гипертонией, нужно регулярно контролировать свое артериальное давление.

"Призываем жителей и гостей города воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов", – добавили представители ДЧС города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978811-silnaya-zhara-ozhidaetsya-v-almaty-v-voskresene/