Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

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АО "Центр международных программ" опубликовал на список обладателей стипендии "Болашак" - в первом потоке 2022 года стипендию получили 199 казахстанцев.

Из 199 получивших стипендию "Болашак" казахстанцев 187 человек поступили в магистратуру, 12 – в докторантуру лучших вузов мира, в числе которых Гарвардский, Кембриджский, Оксфордский, Колумбийский, Стэнфордский, Пенсильванский, Корнеллский университеты.

Заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством госсоветника РК Ерлана Карина состоялось 12 июля.

"По поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В этом году количество грантов на технические и IT-специальности по программе увеличено до 60%.

Благодаря проведенной работе по сравнению с прошлым годом количество заявок от инженерно-технических специалистов на участие в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак" увеличилось в два раза", - отметил председатель правления "Центр международных программ" Ануар Жангозин.

В 2022 году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий. До конца текущего года состоятся еще два заседания республиканской комиссии.

В центре напомнили, что прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" проводится с 23 мая до 14 октября текущего года.

Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года.

Ознакомиться со списком обладателей стипендии можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978780-opublikovan-spisok-obladateley-stipendii-bolashak/