Автобусную полосу на одной из улиц Алматы временно перекроют

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Движение по автобусной полосе на улице Гоголя в Алматы временно перекроют из-за ремонта дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Сообщается, что движение по автобусной полосе с северной стороны улицы Гоголя от улицы Малая Достык до проспекта Абылай хана будет ограничено с 06:00 до 22:00 16 июля и 06:00 до 22:00 17 июля.

В связи с перекрытием автобусной полосы будут временно внесены изменения в схемы движения троллейбусных маршрутов №1 и №12.

"При движении по улице Гоголя от улицы Ауэзова они будут сворачивать налево на проспект Абылай хана, потом доезжать до вокзала Алматы-2, где будут разворачиваться и ехать в обратную сторону по вышеуказанному маршруту. Схемы автобусных маршрутов остаются без изменений", - говорится в сообщении акимата.

В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили горожан заранее планировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что один из перекрестков Алматы перекроют для транспорта на 12 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978776-avtobusnuyu-polosu-na-odnoy-iz-ulits-almaty-vremenno-perekroyut/