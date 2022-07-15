Пересечение двух улиц в Алматы перекроют для транспорта на 12 дней

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В Алматы для проведения ремонтных работ власти временно перекроют проезд по пересечению улиц Розыбакиева и Левитана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как рассказали в администрации города, на указанном участке дороги будут проводить земляные работы по прокладке сетей.

В связи с этим с 18 по 29 июля текущего года будут временно перекрыты заезды по улице Розыбакиева и улице Левитана согласно схеме.

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка, чтобы избежать создания пробок на дорогах.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что после критики Токаева чиновники намерены проверить все дороги, принятые в эксплуатацию за последние 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978766-peresechenie-dvuh-ulits-v-almaty-perekroyut-dlya-transporta-na-12-dney/