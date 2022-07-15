Прогулку краснокнижного медведя сняла фотоловушка в Алматинской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Камера, установленная в Национальном парке "Кольсайские озера", сняла тяньшанского бурого медведя. Видео было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте Комитета лесного хозяйства и животного мира.

На видео попал лишь короткий фрагмент прогулки дикого животного. Тем не менее можно заметить, как мокрый от дождя зверь проходит мимо камеры, оглядываясь по сторонам.

Представители ведомства сообщили, что видео было снято в марте этого года.

"В последние годы на территории национального парка медведи стали встречаться все чаще, и их численность увеличивается с каждым годом", – отметили специалисты.

По данным комитета, сегодня в нацпарке "Кольсайские озера" насчитывается около 19-22 особей тяньшанского бурого медведя. Он занесен в Красную книгу Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978744-progulku-krasnoknizhnogo-medvedya-snyala-fotolovushka-v-almatinskoy-oblasti/