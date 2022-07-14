Была без сил: потерявшуюся в СКО 82-летнюю пенсионерку нашли в лесу

Спасенная женщина. Фото: polisia.kz

Пропавшую 82-летнюю женщину, которая страдает от провалов в памяти, нашли в лесу недалеко от села в СКО, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Сообщение о без вести пропавшей пенсионерке поступило в ОП Айыртауского района от ее родственников вечером 12 июля. Отмечалось, что женщина имеет проблемы с памятью.

Помимо полицейских пропавшую женщину помогали искать сотрудники районного отдела ЧС, лесники, волонтеры акимата и добровольцы из числа местных жителей. На поиски выдвинулись больше 70 человек со служебным и личным транспортом.

В полиции подчеркнули, что женщину не переставали искать даже ночью.

На следующий день около полудня одной из групп удалось отыскать пропавшую пенсионерку. Как отметили в полиции, найденная женщина, обессилевшая от жары, лежала на земле в лесу примерно в 4 километрах от села. Несколько глотков воды привели ее в чувство.

Стражи порядка известили родственников о том, что женщина нашлась. Вскоре ее передали в руки родных.

"Благодарим всех оказавших содействие в поисках. Промедление могло оказаться роковым. Участие неравнодушных людей позволило увеличить охват территории и установить местонахождение пропавшей в сжатые сроки", – заявил начальник ОП района Марат Серкешев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978516-byla-bez-sil-poteryavshuyusya-v-sko-82-letnyuyu-pensionerku-nashli-v-lesu/