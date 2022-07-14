Ночные автобусы запустят до аэропорта Нур-Султана на время ремонта авиагавани
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С 15 июля в Нур-Султане запустят ночные рейсы общественного транспорта до аэропорта. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании City Transportation Systems.
"Такое решение принято в связи с временным переходом столичной воздушной гавани на ночной режим работы", - объяснили в компании.
Отмечается, что ночные рейсы будут курсировать во время ремонта авиагавани, то есть с 15 июля до 8 августа.
Обеспечение пассажиров общественным транспортом будет производиться маршрутом №10, добавили в CTS.
Время выезда ночных рейсов маршрута №10 из аэропорта:
- 23:18,
- 00:29,
- 01:59,
- 02:59.
"Дневное расписание движения маршрута остается без изменений", - говорится в сообщении.
Напомним, из-за ремонтных работ все дневные рейсы в столичном аэропорту перенесены на другое время.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978484-nochnye-avtobusy-zapustyat-do-aeroporta-nur-sultana-na-vremya-remonta-aviagavani/