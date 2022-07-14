Единую школьную форму ввели в Нур-Султане

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Столичное Управление образования опубликовало приказ о всеобщем обязательном среднем образовании, согласно которому на территории города вводится единая школьная форма. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Как говорится в приказе, после утверждения единой школьной формы родителей должны ознакомить с требованиями по соответствию формы на родительских собраниях.

В управлении образования указали, что школьную форму родители выбирают на свое усмотрение, но с учетом того, что она должна соответствовать следующим требованиям:

цвет – темно-синий;

фасон – в классическом стиле.

Также были расписаны требования к школьной форме отдельно для мальчиков и девочек.

Школьная форма для мальчиков должна включать рекомендуемый минимум (рубашка, жилет и брюки), а также пиджак, белую парадную рубашку, повседневную белую рубашку, а в холодное время года – трикотажный жилет и белую водолазку.

Брюки для мальчиков – свободного кроя, а по длине – должны закрывать щиколотки ног.

Школьная форма для девочек должна включать: пиджак, жилет, юбку, брюки, классическую белую блузу, сарафан, в холодное время – трикотажный жилет и белую водолазку.

Брюки для девочек должны быть свободного кроя и по длине закрывать щиколотки ног, длина юбки – офисная, не выше 5 см от колена.

Из дополнительных правил в управлении образования столицы выделили следующие:

Включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий в школьную форму не допускается; На школьной форме размещаются отличительные знаки (эмблема, нашивка и другие) организаций среднего образования. Они размещаются в верхней части одежды или аксессуара (пиджак, жилетка). Эскиз эмблемы можно будет получить в школе или скачать на сайте школы. Требования к школьной форме исключают ношение одежды и аксессуаров с травмирующей фурнитурой. В качестве тканей школьной формы используются полушерстяные и хлопковые ткани с улучшенными свойствами, имеющими высокую износостойкость, обладающие антибактериальными, антимикробными и антистатическими свойствами. Рекомендуется 75-85% натуральных тканей (хлопок, шерсть и другие) и 15-25% синтетических примесей, чтобы вещи не сильно мялись.

С полной версией документа можно ознакомиться по данной ссылке.

Как ранее сообщали в Минпросвещения, в новых требованиях к школьной форме в Казахстане сказано, что областные управления образования, а также отделы в городах и районах могут рекомендовать единый цвет школьной формы, однако единоличного решения чиновники принять не могут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978346-edinuyu-shkolnuyu-formu-odnogo-tsveta-vveli-v-nur-sultane/