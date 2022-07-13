Десятки тонн сахара под видом муки и удобрений пытались ввезти в Казахстан из России

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Сахар под видом муки и удобрений пытались ввезти в Казахстан из России. Сотрудниками омского Россельхознадзора пресечен нелегальный вывоз более 60 тонн данного продукта из РФ, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как пояснили в Россельхознадзоре, 6 июля текущего года на Фитосанитарном контрольном посту "Русско-Полянский" пресечен факт вывоза партии сахара белого свекловичного кристаллического (29,9 тонн).

Как пояснили в ведомстве, партия сахара вывозилась по документам на минеральное удобрение (карбамид), была упакована в полипропиленовые мешки белого цвета с надписью "Карбамид" (марка Б).

"При визуальном осмотре грузового отсека автомобиля на полу обнаружены просыпи сахара и маркировочный ярлык, указывающий на то, что в мешке находится сахар. При выборочной проверке содержимого других мешков факт наличия в них сахара подтвердился"., - рассказали в Россельхознадзоре.

Какие-либо документы на сахар отсутствовали. Партия была задержана, омской таможней по данному факту проводится расследование.

Кроме того, специалистами территориального Управления Россельхознадзора в автомобильном и железнодорожном пунктах пропуска "Исилькуль" с 30 июня по 8 июля был пресечен вывоз порядка 34 тонн сахара.

В одном случае продукция вывозилась по документам на муку пшеничную: мешки сахара были спрятаны под мешками с мукой.

В остальных - мелкие партии продукции общим весом 590 кг перевозились физическими лицами в пригородном электропоезде.

В ведомстве напомнили, что постановлением правительства вывоз из Российской Федерации сахара белого и сахара-сырца тростникового запрещен с 15 марта до 31 августа 2022 года.

Отметим, не так давно похожий случай произошел на казахстанско-кыргызской границе. 30 тонн сахара пытались незаконно завезти в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978290-desyatki-tonn-sahara-pod-vidom-muki-i-udobreniy-pytalis-vvezti-v-kazahstan-iz-rossii/