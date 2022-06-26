30 тонн сахара пытались незаконно завезти в Казахстан из Кыргызстана

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Попытку незаконного вывоза сахара из Кыргызстана предотвратили пограничники контрольно-пропускного пункта "Чон-Капка-автодорожный" - был задержан грузовик под управлением гражданина РК.

Как рассказали корреспондентам 24.kg в пресс-службе ПС ГКНБ Кыргызстана, на КПП прибыла грузовая автомашина «"КамАЗ", за рулем которой находился гражданин Казахстана.

Мужчина, как отметили пограничники, предъявил наряду сопроводительные документы. В них было указано, что в машине находятся удобрения, в частности селитра.

Однако в ходе досмотра пограничники обнаружили около 30 тонн сахара, спрятанного за двумя рядами мешков селитры. Как оказалось, водитель пытался незаконно вывезти груз из Кыргызстана в Казахстан по подложным документам.

По информации корреспондентов, после оформления документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1975733-30-tonn-sahara-pytalis-nezakonno-zavezti-v-kazahstan-iz-kyrgyzstana/