Два перекрестка временно закроют в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Медеуском районе Алматы временно ограничат движение автотранспорта по двум перекресткам, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".

Движение автотранспорта будет ограничено:

с 22:00 15 июля до 06:00 16 июля на пересечении проспекта Достык и улицы Толе би;

на пересечении проспекта Достык и улицы Толе би; с 22:00 16 июля до 06:00 17 июля на пересечении улиц Богенбай батыра и Пушкина.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых реконструкционных работ на участках магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.

Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - обратились к алматинцам в предприятии.

Ранее сообщалось, что в Алматы до 20 августа частично перекроют движение по улице Казыбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978211-dva-perekrestka-vremenno-zakroyut-v-almaty/