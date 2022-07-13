Два перекрестка временно закроют в Алматы
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В Медеуском районе Алматы временно ограничат движение автотранспорта по двум перекресткам, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Алматинские тепловые сети".
Движение автотранспорта будет ограничено:
- с 22:00 15 июля до 06:00 16 июля на пересечении проспекта Достык и улицы Толе би;
- с 22:00 16 июля до 06:00 17 июля на пересечении улиц Богенбай батыра и Пушкина.
"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых реконструкционных работ на участках магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов.
Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - обратились к алматинцам в предприятии.
Ранее сообщалось, что в Алматы до 20 августа частично перекроют движение по улице Казыбаева.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978211-dva-perekrestka-vremenno-zakroyut-v-almaty/