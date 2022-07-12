Движение по одной из улиц в Алматы частично перекроют до 20 августа

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Проезд по улице Казыбаева в Алматы будет частично перекрыт для реконструкции магистрального трубопровода, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

Представители компании сообщили, что с 13 июля по 20 августа в Жетысуском районе Алматы будет частично закрыто движение для автотранспорта по улице Казыбаева в северном направлении от улицы Серикова до жилого дома №28.

При этом, отмечается, что движение по этой улице в южном направлении будет открыто в обе стороны.

"Ограничения вводятся на период реконструкции магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью этого уличного сегмента", – пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Горячую воду во время ремонта местным жителям не отключат – она будет подаваться по временной схеме горячего водоснабжения.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – добавили представители компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978086-dvizhenie-po-odnoy-iz-ulits-v-almaty-chastichno-perekroyut-do-20-avgusta/