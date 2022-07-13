Жара до +37 и гроза: какая погода ждет жителей крупнейших городов Казахстана

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В среду, 13 июля, в Нур-Султане и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, а в Алматы прогнозируют грозу. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет дождливо, ожидается гроза, столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов. Горожан предупреждают также об усилении ветра до 3-8 метров в секунду, а при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В столице синоптики обещают сухую, жаркую погоду без осадков - температура воздуха составит +28...+30 градусов. В Нур-Султане также ожидается небольшое усиление ветра до 3-8 м/с.

Жителей Шымкента сегодня ждет сильная жара - здесь температура воздуха поднимется до +35...+37 градусов. В третьем мегаполисе также ожидается усиление ветра до 8-13 метров в секунду.

Между тем в восьми регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978154-zhara-do-37-i-groza-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-krupneyshih-gorodov-kazahstana/