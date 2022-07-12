Жара до 42 градусов: штормовое предупреждение объявили в восьми регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории восьми регионов республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, согласно прогнозу, днем 13 июля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с. На большей части территории области, а также в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

13 июля на юге и в горных районах Алматинской области временами возможна гроза. Скорость порывистого ветра составит 15-20 м/с.

В Алматы и Кунаеве завтра днем также будет гроза.

Днем 13 июля на большей части Атырауской области сохранится сильная жара до 35-39 градусов, на юге региона будет очень сильная жара до 42 градусов. На большей части территории региона прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырау завтра днем сохранится сильная жара до 37-39 градусов.

Днем 13 июля в горах Туркестанской области ожидается гроза и град. На севере области будет пыльная буря. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в Западно-Казахстанской области синоптики также обещают грозу и град. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с. На большей части территории региона возможна сильная жара до 35-39 градусов, на юге - очень сильная жара до 42 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске днем 13 июля прогнозируется сильная жара до 38 градусов.

Завтра днем на севере Павлодарской области будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем 13 июля на юге Костанайской области сохранится сильная жара до 36 градусов. На западе и в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978131-zhara-do-42-gradusov-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-vosmi-regionah-kazahstana/