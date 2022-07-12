Женщину, потерявшую память, разыскали полицейские и волонтеры в СКО

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В одном из районов Северо-Казахстанской области пропала женщина, потерявшая память. Искать ее взялись сотрудники полиции, совместно с волонтерами, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщили полицейские, о пропаже жительницы Мамлютского района СКО заявила ее мать. По словам женщины, у пропавшей была возможна потеря памяти.

"Такие случаи – наиболее трудные, поскольку предсказать поведение человека, не помнящего, кто он и где живет, практически невозможно", – подчеркнули представители МВД.

Было известно, что женщина уехала в Петропавловск. Отмечается, что к поискам пропавшей подключились волонтеры, которые распространили ориентировку в социальных сетях.

По данным полиции, один из горожан запомнил лицо женщины и обратил на нее внимание, встретив на улице. Он сообщил об этом полицейским, после чего, в тот же день пропавшая была найдена.

"Содействие волонтеров и отзывчивость администраторов популярных пабликов – яркий пример того, что поддержание правопорядка является общим делом полиции и населения.

Чаще всего, при своевременном обращении в полицию установить местонахождение пропавшего удается в дежурные сутки. Если этого не происходит, заводится розыскное дело, к поисковым мероприятиям подключаются все наружные подразделения, привлекается волонтерский ресурс.

Всего с начала года по области было объявлено в розыск 15 без вести пропавших человек, из них 11 на сегодня разыскано", – отмечает начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978107-zhenschinu-poteryavshuyu-pamyat-razyskali-politseyskie-i-volontery-v-sko/