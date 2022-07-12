Два новых рейса из Казахстана в Россию запустят в ближайшие недели

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Комитет гражданской авиации МИИР РК продолжает работу по укреплению авиасообщения между Казахстаном и Россией. В ближайшее время будут запущены два новых регулярных авиарейса, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

"В рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федераций проработан вопрос открытия двух новых регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Россией", – говорится в сообщении КГА.

Так, российская авиакомпания Red Wings запускает регулярные авиарейсы по маршрутам:

"Алматы – Челябинск" – с 17 июля;

"Актобе – Жуковский" – с 22 июля.

В первом случае самолеты будут летать один раз в неделю по воскресеньям, а во втором – два раза в неделю по воскресеньям и пятницам.

Отмечается, что рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.

В Комитете гражданской авиации подчеркнули, что открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978059-dva-novyh-reysa-iz-kazahstana-v-rossiyu-zapustyat-v-blizhayshie-nedeli/