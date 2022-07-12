Останки человека, жившего 48 тыс. лет назад, нашли на юге Казахстана (видео)

Археологи за работой. Кадр из видео: otyrar.kz

Артефакты эпохи палеолита обнаружили ученые в пещере Туттыбулак, расположенной на горе Боралдай Байдибекского района в Туркестанской области. Они нашли останки человека, жившего 48 тыс. лет назад.

Это подтвердили результаты экспертизы почвы и золоотвалов, полученных при раскопках, передает "Отырар".

"Мы исследуем пещеру Туттыбулак с учеными Тюбингенского университета. В том числе и с представителями Испании, Америки, Греции, Румынии и нашей республики. Мы работаем уже довольно долго. В прошлом году здесь были найдены исторические реликвии и остатки пепла. Внутри пещеры, там, где был очаг. На основе экспертизы этого пепла лаборатория доказала: 48 тысяч лет назад здесь жили люди. Мы все еще продолжаем копать", – рассказал академик Национальной академии наук, доктор исторических наук Жакен Таймаганбетов.

По словам ученых, в результате раскопок, начатых в 2017 году, здесь были обнаружены различные предметы, такие как зубы медведя и человека, скребок, стружка, стержневой камень. Также исследователи отыскали остатки пепла, пролежавшие в земле тысячи лет.

"Экспедицией было обнаружено 4 каменных орудия. Каждое из них изготовлено из отдельного сырья. Кварц — это материал, найденный в реке Туттыбулак. В окрестностях этой пещеры не так много такого сырья. Тем не менее люди нашли необходимый для себя материал, выбрали этот кварц и изготовили из него каменные орудия. На этой стороне были выбиты небольшие пластинки. А на этой стороне — какая-то платформа”, – рассказал исследователь-археолог Абай Наден.

По словам исследователей, Туттыбулак — первая пещера в Казахстане, в которой найдена реликвия.

"Найденные реликвии, если это зубы – исследуются в лаборатории, и на это уходит около года, потому что нужно определить, к какой именно эпохе относится находка. А занимаются этим не археологи, а палеоантропологи. Они должны выяснить, кто это был: хомосапиенс или, например, неандерталец", – пояснил Таймаганбетов.

Исследователи предполагают, что фрагмент черепа может принадлежать первобытному человеку. Но окончательную оценку дадут по результатам исследований.

Как отметили корреспонденты, в Байдибекском районе всего 6 туристических объектов. И в перспективе их можно сделать очень доходными, считают местные власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977976-ostanki-cheloveka-zhivshego-48-tys-let-nazad-nashli-uchenye-v-turkestanskoy-oblasti/