Дождь с грозой и сильный ветер пообещали в Алматы и Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента сегодня, 12 июля. Информация опубликована на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Сегодня в Нур-Султане специалисты метеослужбы обещают дождь с грозой и усиление ветра до 9-14 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Днем температура воздуха составит 29-31 градус тепла.

В Алматы 12 июля, согласно прогнозу, также будет дождь и гроза. Скорость ветра в течение дня составит 2-7 м/с, а во время грозы - до 13 м/с. Столбики термометров покажут 27-29 градусов тепла.

В Шымкенте сегодня осадков не ожидается - специалисты прогнозируют жаркую летнюю погоду, однако ветер все же может усилиться до 8-13 м/с. Температура воздуха ожидается на уровне 34-36 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977952-dozhd-s-grozoy-i-silnyy-veter-poobeschali-v-almaty-i-nur-sultane/