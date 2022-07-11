Краснокнижных оленей выпустили на волю в резервате "Иле-Балхаш"

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61 особь бухарского оленя выпустили в дикую природу на территории Иле-Балхашского резервата. Теперь здесь насчитывается более 150 особей краснокнижных оленей, передает NUR.KZ.

В начале июля в государственном природном резервате "Иле-Балхаш" состоялся четвертый выпуск бухарского оленя.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно со Всемирным Фондом дикой природы (WWF) завершили очередной ежегодный выпуск краснокнижного животного в дикую природу. Всего на этот раз была выпущена 61 особь.

На сегодняшний день с учетом первых выпусков тугайного или бухарского оленя, проводимых с 2019 года, насчитывается более 150 особей.

"Выпуск копытных в природу резервата "Иле-Балхаш" стал некой ежегодной традицией. И несмотря на то, что это уже четвертое по счету подобное мероприятие, мы все также с большим нетерпением и трепетом наблюдаем за уникальным событием не только для Южного Прибалхашья, но и для всей дикой природы Казахстана", – рассказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

В зоне выпуска специалисты установили фотоловушки для наблюдения за вышедшими в природу оленями. Они требуются для мониторинга перемещения животных после того, как они окажутся в вольных условиях обитания.

Отмечается, что места расположения камер подобраны таким образом, чтобы с наибольшей вероятностью зафиксировать их возможные проходы.

Помимо фотоловушек для усиления контроля за популяцией оленей используются спутниковые ошейники. Ошейник имеет легкий вес и без какого-либо затруднения надевается на животное. Передатчики надежно спрятаны внутри корпуса и нигде не выступают наружу, чтобы их ничто не могло повредить или нанести какой-либо дискомфорт зверю.

"Возвращение бухарского оленя в Южное Прибалхашье является важным этапом программы по реинтродукции тигра. Буквально четыре года назад впервые на территории резервата поселилось пять оленей, с каждым годом цифра растет. Сегодня их 150", – отметила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Алия Шалабекова.

Раньше бухарский олень был широко распространен на территории Балхашского района Алматинской области, но в начале XX века копытное исчезло из фауны Южного Прибалхашья, а позже и по Казахстану в целом.

Сейчас это животное занесено в международную Красную книгу и Красную книгу РК, а также охраняется в рамках Конвенции ООН о сохранении мигрирующих видов диких животных. На сегодняшний день мировая популяция бухарского оленя составляет всего около 4 тыс. особей.

Отмечается, что программа возвращения тигра в Казахстан рассчитана на много лет. Реализует ее Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), а также программы ПРООН в РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977871-krasnoknizhnyh-oleney-vypustili-na-volyu-v-rezervate-ile-balhash/