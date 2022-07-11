Перекресток улиц в Алматы временно перекроют из-за ремонта

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Движение по перекрестку улиц в Медеуском районе временно перекроют для движения автотранспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматинские тепловые сети".

В сообщении говорится, что на пересечении улиц Маметовой и Уалиханова движение транспорта будет временно закрыто с 12 по 15 июля.

Как пояснили в ТОО "Алматинские тепловые сети", эти временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности.

В указанные четыре дня на перекрестке будут проводить плановые работы на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.

В компании принесли извинения перед гражданами и попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кроме того, алматинцев и гостей города призвали заранее планировать маршруты передвижения с учетом предоставленной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977787-perekrestok-ulits-v-almaty-vremenno-perekroyut-iz-za-remonta/