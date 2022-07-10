Нур-Султан и Алматы попали в список самых дорогих городов для жизни

Фото: Деонисий Мить

Алматы и Нур-Султан оказались в списке самых дорогих городов для жизни. Аналитики составили его, оценивая стоимость аренды жилья, стоимость продуктов и цены в ресторанах.

Список из 510 самых дорогих городов для жизни опубликован на сайте Numbeo.

Из казахстанских городов в список попали Алматы и Нур-Султан. В рейтинге городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года они заняли 466 и 475 места, соответственно.

Скриншот с сайта: numbeo.com

На первом месте в списке находится город Гамильтон, который является столицей Бермудских островов. Отметим, что 6 мест в первой десятке занимают города Швейцарии, а оставшиеся 3 места - города Соединенных Штатов Америки.

Недалеко от Алматы и Нур-Султана расположились Ташкент, Минск и Бишкек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977741-nur-sultan-i-almaty-popali-v-spisok-samyh-dorogih-gorodov-dlya-zhizni/