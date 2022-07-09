Необычный фермер живет и трудится в Алматинской области

Маншук Жексембекова. Кадр из видео: 24.kz

Необычный фермер живет и трудится в селе Тургень Алматинской области. Маншук Жексембекова - доктор биологических наук, долгое время занималась исследованиями в сфере биотехнологий. Но в начале 2000-х вернулась в село, решив продолжить дело отца, передает "Хабар 24".

Маншук Жексембекова с детства знает, что такое труд земледельца. Любовь к земле ей привил отец. Сейчас у ее крестьянского хозяйства несколько направлений. Ореховые плантации - лишь шестая часть бизнеса.

На 80 га растет три вида орехов: грецкий, миндаль и фундук. Выращиванием фундука в промышленных масштабах здесь занимаются с 2017 года.

"Почему фундук? Потому что фундук - это 100% продукция для кондитерской фабрики и Казахстан 100% импортирует этот продукт, фундук", - рассказывает Маншук Жексембекова.

С гектара можно собрать до 4 тонн орехов. Но пока о большом урожае говорить рано. Необходимо, чтобы дерево набрало силу, а на это потребуется 7 лет.

Занимаясь сельским хозяйством, женщина параллельно ведет научную деятельность в вирусологии и патологии растений. Ведь агробизнес без науки развиваться не может.

Сейчас ученого-садовода волнует, что молодежь не остается в селах, а стремится в большие города. Поэтому своим личным примером она старается показать, что успеха можно достичь в любом деле. Главное, чтобы нравился процесс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977712-neobychnyy-fermer-zhivet-i-truditsya-v-almatinskoy-oblasti/