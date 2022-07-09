Как отмечают Курбан айт в Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы сегодня отмечают один из самых главных мусульманских праздников - Курбан айт, который в этом году проходит с 9 по 11 июля. Корреспондент NUR.KZ побывал в мечети "Райымбек батыр" в микрорайоне Думан-1 в Алматы, где осуществляются жертвоприношения.

Мечеть "Райымбек батыр" - это одно из 13 утвержденных акиматом мест в Алматы, где разрешены убой и продажа жертвенного скота.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня утром здесь, как и в других мечетях страны, состоялся Айт намаз.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В течение трех дней мусульмане будут совершать жертвоприношения. Имеющие финансовую возможность граждане в первый день праздника принесут в жертву барана либо другое животное.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как правило, треть мяса предназначается для угощения своей семьи, треть - для раздачи нуждающимся, еще треть - для родственников или соседей, которые тоже находятся в трудном положении.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также жертвоприношение можно совершить онлайн на сайте qurban2022.kz.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977686-kak-otmechayut-kurban-ayt-v-almaty-foto/