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Где алматинцы смогут совершить жертвоприношение на Курбан-айт, рассказал сегодня во время наиб-имам мечети "Музаммиль" Тимур Алиев, передает корреспондент NUR.KZ.

Курбан-айт в этом году отмечается с 9 по 11 июля. В этот день мусульмане приносят в жертву овцу, корову, козу или верблюда.

Как сообщил Тимур Алиев, на территории города Алматы жертвоприношение можно будет совершить как в офлайн-формате, так и онлайн, на сайте www.qurban2022.kz. Там уже подано порядка 50 заявок на совершение жертвоприношения и около 300 заявок – со стороны нуждающихся семей на получение жертвенного мяса.

"Желающие совершить дистанционное пожертвование могут выбрать жертвенное животное на сайте и перечислить необходимые средства по указанным реквизитам. После совершения жертвоприношения фото- и видеоотчет будет отправлен на указанный заказчиком номер. Также нуждающиеся люди могут оставить заявку на сайте для получения жертвенного мяса, которое будет доставлено волонтерами", – сообщил наиб-имам.

Для осуществления жертвоприношения офлайн акиматом Алматы утверждены 13 мест, где разрешены убой и продажа жертвенного скота:

Алатауский район:

Мечеть "Мырзахмет", микрорайон Карасу, шоссе Северное кольцо, 15;

Мечеть "Әскер ата", микрорайон Айгерим-1, улица Бенберина, 18/4;

Мечеть "Алгабас", микрорайон Алгабас, улица Акбопе, 6;

Мечеть "Аль-Азим", микрорайон Бурундай, улица Азат, 20А;

Бостандыкский район:

Мечеть "Бақыткелді", микрорайон Хан-Тенгри, проспект Дулати, 27/11;

Жетысуский район:

Мечеть "Вайнах", улица Айтыкова, 1А;

Медеуский район:

Мечеть "Аманқұл ата", улица Бигелдинова, 5;

Мечеть "Фатима", улица Жанибек, 148;

Мечеть "Райымбек батыр", микрорайон Думан-1, улица Хан-Тенгри, 1;

Наурызбайский район:

Мечеть "Қалқаман-2", микрорайон Калкаман-2, улица Аспандиярова, 84;

Мечеть "Қарағайлы", микрорайон Карагайлы, улица Надырова, 1а;

Рынок "Таусамалы", микрорайон Таусамалы, улица Конаева, 35В;

Турксибский район:

Мечеть "Қайрат", микрорайон Кайрат, улица Сарымулдаева, 22.

Отмечается, что во всех мечетях будут организованы шатры, установлены юрты, накрыт стол для прихожан, старейшин, а для детей будут раздаваться подарки, сладости, будут организованы спартакиады, соревнования и турниры.

Кроме того, духовенство города призывает соблюдать чистоту и совершать жертвоприношение только в специально отведенных местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977332-gde-almatintsy-smogut-sovershit-zhertvoprinoshenie-na-kurban-ayt/