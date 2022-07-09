Стрельба полицейского на улице в Таразе попала на видео

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

Видео со стреляющим на улице в Таразе полицейским появилось в социальных сетях. Ситуацию на своей официальной странице в Instagram разъяснил ДП Жамбылской области.

На кадрах видно полицейскую машину, к которой подбежала собака. За ней устремился человек в форме сотрудника правоохранительных органов, слышны звуки выстрелов.

По информации ДП Жамбылской области, 8 июля в 13.50 часов на пульт "102" поступил вызов о том, что двое неизвестных напротив одной из аптек Тараза распивают спиртные напитки, а рядом с ними находится бойцовская собака без намордника.

На место прибыли стражи порядка. Здесь они обнаружили двоих горожан 1979 и 1986 годов рождения, на которых жаловались прохожие.

На требование полицейских успокоить питбультерьера и надеть на него намордник 43-летний мужчина не отреагировал. Пес вырвался с поводка и стал опасен для окружающих.

"Во избежание несчастного случая инспектор батальона патрульной полиции УП Тараза произвел выстрелы из табельного оружия. Пострадавших нет. Собака жива и возвращена хозяйке", - сообщили в ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977677-strelba-politseyskogo-na-ulitse-v-taraze-popala-na-video/