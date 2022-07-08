Раритетное ружье нашел во время разбора старой постройки житель Петропавловска

Фото: polisia.kz

Раритетное ружье, разработанное полтора века назад, сдал в полицию житель Петропавловска. Мужчина рассказал, что нашел его во время разбора старого гаража, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По словам жителя Петропавловска, он разбирал старый гараж и обнаружил под полом сверток, в котором оказалось ружье. Мужчина сразу отнес находку в полицию.

В ходе исследования криминалисты с удивлением установили, что это так называемая "фроловка" - винтовка Бердана образца 1870 года, которую затем переделали под охотничье ружье.

Фото: polisia.kz

Судя по историческим источникам, армейские запасы винтовок Бердана в конце XIX века распродавались в качестве охотничьего оружия.

А в 1920 годы появилась новая практика: на Тульском оружейном заводе изношенные винтовки переделывались для стрельбы патроном 28 калибра. Получившееся гладкоствольное оружие также поступало в продажу в качестве охотничьего под неофициальным названием "фроловка". Именно такой образец и был найден жителем Петропавловска.

Фото: polisia.kz

Эксперты заключили, что ружье уже не может стрелять. Сейчас решается вопрос о передаче раритета в музей ДП СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977589-raritetnoe-ruzhe-nashel-vo-vremya-razbora-staroy-postroyki-zhitel-petropavlovska/