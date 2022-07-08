Дожди, грозы и жара до +41 градуса: какой будет погода в Казахстане в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанские метеорологи составили прогноз погоды в республике на грядущие выходные дни – с 9 по 11 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, над территорией Казахстана в ближайшие дни пройдут атмосферные фронтальные разделы, из-за чего практически на всей территории страны сохранится неустойчивый характер погоды.

В регионах пройдут дожди с грозами, усилится ветер. Также возможно выпадение града.

Кроме того, на юго-западе и юге страны возможны пыльные бури, а на севере и северо-западе ночью и утром может быть туман.

Дневная температура воздуха на выходных ожидается следующая:

на западе – плюс 30-38°С;

на юго-западе – плюс 30-41°С;

на северо-западе – плюс 22-33°С;

на севере, в центре – плюс 22-30°С;

на юге – плюс 27-35°С;

на востоке произойдет повышение температуры воздуха от плюс 17-25°С до плюс 23-31°С;

на юго-востоке также потеплеет от плюс 20-29°С до плюс 23-32°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977546-dozhdi-grozy-i-zhara-do-41-gradusa-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-vyhodnye/