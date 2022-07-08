Казахстанку с детьми выгоняют из квартиры, в которую ее 18 лет назад заселил акимат

Елена Мицель. Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

В Карагандинской области хозяева брошенной квартиры выгоняют женщину с детьми. В это жилье ее заселил акимат еще 18 лет назад, она оплачивала коммунальные услуги, налоги, делала ремонт. Теперь же семья может остаться на улице, передает Первый канал "Евразия".

Жительница Абая Елена Мицель рассказывает, что в 2004 году заселилась в неухоженную двухкомнатную квартиру по договору найма, выданному акиматом, обустраивала ее, наводила порядок.

Недавно мать, одна воспитывающая детей, узнала, что в законе есть понятие "приобретательная давность", когда после семи лет проживания и содержания бесхозного жилья, оно становится личным.

Женщина решила оформить квартиру на себя, чтобы все было официально, но тут объявился собственник.

Суды Елену не защитили. Объяснили тем, что она до заселения хотела купить у владельцев это жилье. Женщина и не скрывает, что жила с хозяйкой в одном дворе. Но не понимает, при чем здесь это, если про квартиру забыли на 18 лет.

Кадр из видео: Первый канал "Евразия"

Говорит, что в те времена передала 30 тысяч тенге, чтобы оформить жилье, однако женщина пропала.

"В то время так квартиры и стоили. 30 тысяч тенге. Потому что все бросали квартиры, все уезжали", - отмечает Елена.

Сейчас цены в 200 раз выше. Видимо, поэтому родственники умершей в 2005 году хозяйки решили забрать жилье, о котором даже не вспомнили с момента оформления наследства.

В официальном письме акимат указывал, что квартира была бесхозной. Но суд это не учел. Было вынесено решение о выселении. Женщина говорит, что в течение недели должна собрать вещи. Но куда идти с детьми, она не знает. Снимать что-то у нее возможности нет.

Владельцы жилья от комментариев отказались, а в акимате сообщили, что квартира в коммунальную собственность передана не была. Говорят, что такие споры решает только суд. Елену поставили в очередь на государственное жилье, но где жить в его ожидании - неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977536-kazahstanku-s-detmi-vygonyayut-iz-kvartiry-v-kotoruyu-ee-18-let-nazad-zaselil-akimat/