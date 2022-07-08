Задержки багажа на рейсах из Европы в Казахстан объяснили в Air Astana

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Казахстанская авиакомпания Air Astana проинформировала своих пассажиров о возможных задержках с выдачей багажа, прибывающего на рейсах из европейских аэропортов. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Как сообщили в авиакомпании, во время пандемии европейские аэропорты сократили персонал. Однако с началом летней навигации и открытием многими странами границ авиагавани столкнулись с нехваткой сотрудников. Из-за этого у аэропортов возникли сложности с наземным обслуживанием пассажиров и с обработкой багажа.

"Как следствие, последние несколько недель сотни пассажиров разных авиакомпаний вынуждены были часами ожидать получение багажа, а некоторые путешественники не могут его получить до сих пор.

К примеру, в аэропорту Франкфурта примерно 12 000 единиц багажа все еще ожидают выдачи, включая багаж пассажиров Air Astana", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Пассажиров попросили проявить терпение в ожидании недоставленного багажа.

"Авиакомпания прилагает все усилия для его скорейшей доставки. Обращение по багажному вопросу рекомендуется оставлять на портале авиакомпании.

Air Astana сожалеет о неудобствах, возникших в результате форс-мажора в европейских аэропортах", - добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977532-zaderzhki-bagazha-na-reysah-iz-evropy-v-kazahstan-obyasnili-v-air-astana/