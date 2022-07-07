Девушки подрались возле ночного клуба в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Mikael Vaisanen/Getty Images

Драку девушек возле ночного клуба в Нур-Султане сняли на видео очевидцы. Столичные полицейские прокомментировали произошедшее, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Видео с кадрами драки с участием девушек распространяют в популярных пабликах и мессенджерах в Сети. На кадрах видно, что в потасовке участвовали несколько девушек.

В полиции прокомментировали появившееся в Сети видео.

Как оказалось, очевидцы запечатлели драку, которая произошла сегодня, 7 июля, ранним утром. Конфликт случился примерно в 6 утра возле ночного клуба "Алания" по улице Манаса.

Информация о драке поступила на пульт "102" в 6:28.

"Сотрудниками полиции участники инцидента установлены. От заявлений о принятии мер и прохождения судебно-медицинской экспертизы отказались. Департамент полиции Нур-Султана просит граждан не нарушать общественный порядок и покой жителей", - заявили в пресс-службе столичного ДП.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977418-devushki-podralis-vozle-nochnogo-kluba-v-nur-sultane/