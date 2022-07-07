"Я вижу, что настроение улучшилось": Досаев о возвращении "духа алматинцев"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК акима Алматы спросили, как идет восстановление "алматинского духа", о котором в своих поручениях упомянул президент страны после январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Ерболат Досаев заявил, что прежний дух и настроение алматинцев вернется при стабильной экономической и социальной обстановке, комфортной жизни, решении накопившихся вопросов и безопасности в городе.

"Первое - это социально-экономическое развитие города. Если мы эти проблемы решаем, и у людей есть доходы, есть возможность развиваться, это и будет вкладом в создание хорошего настроения горожан.

Второе – ощущение безопасности, важно вернуть его горожанам. Сегодня большая работа проводится. По крайней мере, в Алматы я не сижу в кабинете, каждый день передвигаюсь по городу и вижу, что настроение улучшилось и люди с гораздо большим оптимизмом смотрят в будущее", – заявил Досаев.

Он добавил, что после январских событий восстановилось еще не все.

"Я считаю, что Алматы достоин дальнейшего успешного развития, чтобы он действительно был жемчужиной страны, оставался культурным, научным, финансовым центром. Я буду прилагать все усилия для этого", – пообещал аким.

Напомним, что поручение "оживить "алматинский дух" и вернуть хорошее настроение жителям" Алматы президент Токаев дал в феврале этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977381-ya-vizhu-chto-nastroenie-uluchshilos-dosaev-o-vozvraschenii-duha-almatintsev/