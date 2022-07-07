"Ситуация будет постоянной": аким Алматы высказался об аномальных осадках в городе

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Аким Алматы Ерболат Досаев, выступая на брифинге в СЦК, рассказал о том, что аномальные осадки будут в городе постоянными, и поделился тем, как будет решаться эта проблема, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким ответил на вопрос, как будет решаться проблема подтоплений города из-за обильных дождей.

"Аномальные объемы осадков, которые происходят в последние три месяца. Я встречался со специалистами в области климата, они подтвердили, что такая ситуация будет в Алматы постоянной.

В приоритетных планах из 102 участков (подтоплений - прим.ред.), на которые жалуются алматинцы, 56 участков будут приведены в порядок до конца года, 46 - в следующем году", - сообщил аким.

По его словам, в городе существует 16 коллекторов, из них 12 коллекторов не работают, 4 работают на 30%.

"12 будут отремонтированы до конца года, это поможет основную проблему решить. Программа рассчитана на три года. Мы решили всю ливневую канализацию привести в порядок поэтапно. Сейчас почти 1500 пунктов с арычной канализацией приходят в тупиковую ситуацию, то есть, не сливаются никуда. Порядка 300-400 км арычных сетей нужно модернизировать и сделать подводы к коллекторами.

В 2022-2024 годах будет проводиться эта работа. Надеемся до конца года алматинцы увидят первые результаты", - заключил Досаев.

Напомним, в мае было зафиксировано 5 подтоплений в Алматы после сильного дождя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977365-situatsiya-budet-postoyannoy-akim-almaty-vyskazalsya-ob-anomalnyh-osadkah-v-gorode/