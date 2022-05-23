5 подтоплений зафиксировали в Алматы после сильного дождя

Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

В Алматы из-за сильных осадков в воскресенье, 22 мая, зафиксировано пять подтоплений, порывистым ветром повалило два дерева. Об этом сообщает официальный Telegrm-канал акимата южной столицы.

"В результате порывистого ветра и сильного дождя поступило 7 сообщений, из них по фактам подтоплений – 5, по фактам падения деревьев – 2", - сообщили в ведомстве.

Специалисты коммунальных служб сразу же приступили к ликвидации последствий подтоплений и очистке улиц от упавших деревьев.

"Всего в ликвидации задействовано 40 единиц спецтехники и более 120 рабочих", - добавили в акимате.

Отметим, сегодня днем в южной столице осадков не ожидается, но ночью синоптики вновь обещают дождь. Между тем в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970486-5-podtopleniy-zafiksirovali-v-almaty-posle-silnogo-dozhdya/