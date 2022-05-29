Казахстанец записал вопросы с ЕНТ на пачке с витаминами. Его поймали наблюдатели

Витамины с подписанными вопросами на ЕНТ. Фото: instagram.com/ruslan_yemelbayev

Директор "Национального центра тестирования" Руслан Емелбаев в своем официальном Instagram-аккаунте рассказал, какими способами чаще всего участники ЕНТ пытаются списать и какие запрещенные предметы проносят на тестирование.

Директор НЦТ отметил, что чаще всего абитуриенты, желающие легко сдать ЕНТ, используют мобильные телефоны, мини-камеры, микронаушники или бумажные шпаргалки.

"В первую неделю ЕНТ, которое в этом году проводится в 18-й раз, 22 абитуриента были лишены возможности пройти тестирование при запуске, а 21 абитуриент лишен возможности сдать его за попытку применения запрещенных предметов в ходе тестирования", – отметил Емельбаев.

Он также назвал самый "творческий" способ списывания на ЕНТ за эту неделю. По словам Емельбаева, абитуриент попытался вынести тестовые вопросы из аудитории, записав их на обертку витаминов.

Отмечается, что присутствовавшие наблюдатели пресекли эту попытку списывания. Директор "НЦТ" отметил, что весь процесс тестирования находится под полным контролем.

"Если вы хорошо подготовитесь к ЕНТ и проявите старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Ведь знания – навсегда", – добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971494-kazahstanets-zapisal-voprosy-s-ent-na-pachke-s-vitaminami-ego-poymali-nablyudateli/