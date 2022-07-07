Жители двух районов Алматы временно останутся без горячей воды

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В ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили о временном приостановлении подачи горячей воды в два района мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского района Алматы, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:

- с 11 по 15 июля:

Хмельницкого – Староэлеваторская – Бакинская – Куйбышева;

Шахтинская – Аяз би – Демченко – Атбасарская;

Урицкого – Бейсебаева – Нурсая – Бартольда;

Остроумова – Красногорска – Дегдар – Остроумова.

- с 11 июля по 1 августа:

Райымбека – Жуалы – Абая – Алтын орда.

"Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977290-zhiteli-dvuh-rayonov-almaty-vremenno-ostanutsya-bez-goryachey-vody/