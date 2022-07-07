Жители двух районов Алматы временно останутся без горячей воды
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В ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили о временном приостановлении подачи горячей воды в два района мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского района Алматы, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:
- с 11 по 15 июля:
- Хмельницкого – Староэлеваторская – Бакинская – Куйбышева;
- Шахтинская – Аяз би – Демченко – Атбасарская;
- Урицкого – Бейсебаева – Нурсая – Бартольда;
- Остроумова – Красногорска – Дегдар – Остроумова.
- с 11 июля по 1 августа:
- Райымбека – Жуалы – Абая – Алтын орда.
"Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в компании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977290-zhiteli-dvuh-rayonov-almaty-vremenno-ostanutsya-bez-goryachey-vody/