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Жители двух районов Алматы временно останутся без горячей воды

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Вода капает из крана
Иллюстративное фото: pixabay.com

В ТОО "Алматинские тепловые сети" сообщили о временном приостановлении подачи горячей воды в два района мегаполиса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского и Наурызбайского района Алматы, будет ограничена в контурах улиц и жилмассивов:

- с 11 по 15 июля:

  • Хмельницкого – Староэлеваторская – Бакинская – Куйбышева;
  • Шахтинская – Аяз би – Демченко – Атбасарская;
  • Урицкого – Бейсебаева – Нурсая – Бартольда;
  • Остроумова – Красногорска – Дегдар – Остроумова.

- с 11 июля по 1 августа:

  • Райымбека – Жуалы – Абая – Алтын орда.

"Ограничения вводятся для проведения плановых ремонтных работ в котельных ТОО "Алматытеплокоммунэнерго". Приносим извинения за временные неудобства", – добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977290-zhiteli-dvuh-rayonov-almaty-vremenno-ostanutsya-bez-goryachey-vody/

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