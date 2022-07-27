Запустил руку в мясорубку: лишившемуся четырех пальцев мальчику из ВКО собирают деньги на протез

Чингиз. Фото: из личного архива

Чингиз из ВКО, когда ему было три года, лишился половины кисти и четырех пальчиков, запустив свою ручку в электрическую мясорубку. Какое-то время он носил протез, но отказался от него из-за неосторожного слова продавца в магазине. Сейчас мальчику 8 лет и он мечтает о новом протезе, который позволит вести ему полноценную жизнь, передает корреспондент NUR.KZ.

"Чингиз лишился пальцев в канун Нового года. Это произошло так быстро и молниеносно, в какие-то миллисекунды. Малыш засунул свою ручку в электрическую мясорубку и одним ударом ручки не стало. Чингиз в этот момент испытал травматический шок. Так как был еще мал, то не понял, что с ним произошло и он совсем не плакал, а только постоянно успокаивал меня, чтобы я не плакала.

Так как с рождения Чингиз очень любознательный, подвижный и активный мальчик, судьба с ним сыграла злую шутку. Он жизнерадостный, общительный, добрый и не по годам рассудительный мальчик. Всегда помогает в домашних делах, а также всегда старается помочь своей младшей сестренке и оберегает ее от всего плохого, ставит в пример свой случай", - говорит мама мальчика Лаззат Мукашева.

Чингиз стал осторожным, старается избегать подвижных игр, боится спускаться с лестниц, кататься на велосипеде, самокате, боится плавать.

Первые годы после произошедшего было очень трудно восстановить его психоэмоциональное состояние, вспоминает мама, так как он стал очень плаксивым и мнительным. Спасает то, что мама является педагогом-психологом в школе и, зная детскую психологию и физиологические особенности возраста, умеет справляться с трудностями.

"Мы всеми силами старались помочь нашему ребенку, в интернете узнали о механическом протезе центра "Моторика". Он нас заинтересовал, тем, что очень удобен, функционален - он не просто косметический и скрывает недостаток, а именно становится "второй рукой". Ребенок, управляя им, может выполнять обычные бытовые вещи, обслуживать себя и при этом не чувствовать своей "особенности".

Кроме того, ребенок сам может выбрать дизайн, ведь это психологически важно, чтобы протез нравился ребенку. Сразу связались с центром и нам помогли приобрести данный протез с помощью благотворительного фонда", - вспоминает Лаззат.

Чингиз учился пользоваться протезом, но в силу его возраста и так как у него есть пальчик на руке, посчитал, что он ему пока не нужен. А решающую роль сыграла фраза продавца из магазина, что с этой игрушкой он похож на робота. Продавец не знала, что у него нет половины ручки, и подумала, что это игрушка.

С тех пор Чингиз не надевал протез. Мама стала проводить беседы как бы невзначай про таких детей, как он, о их проблемах и о том, как они справляются с ними.

"Смотрим видео по данной тематике, может, в связи с этим, а может, он стал взрослеть и понимать, но случилось чудо. Однажды он спросил про протез, начал его носить, хотя по размерам он стал ему мал, спит с ним по ночам и недавно попросил меня заказать протез по его размеру.

Теперь с нетерпением ждет протез, постоянно спрашивает про него, говорит, что будет носить его в школу и всем будет говорить, что он робот. Говорит, что он особенный ребенок и будет самым крутым в классе, так как больше таких нет. Ему нравится, что у протеза есть хватательный рефлекс, что он может держать книжку или тетрадь обеими руками, играть двумя ручками сразу и старается приспосабливаться с протезом работать обеими ручками. Весь этот процесс у него вызывает восторг и радость", - говорит мама.

Мама мальчика узнавала о протезировании, но выяснила, что бесплатно положен лишь косметический протез, а современный нужно приобрести - но на это нет средств. Чингиз мечтает о протезе. Стоимость протеза составляет порядка 1 285 000 тенге.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 0003 7768

Тел.: +7 700 168 68 77 Зарина А. (тетя Чингиза)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977267-zapustil-ruku-v-myasorubku-lishivshemusya-chetyreh-paltsev-malchiku-iz-vko-sobirayut-dengi-na-protez/