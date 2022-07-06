Представители зарубежных туристических компаний посетили Алматинскую область

Встреча. Фото: Туристский информационный центр Алматинской области

Туристский информационный центр Алматинской области провел пятидневные туры по знаковым достопримечательностям региона для представителей 15 зарубежных туристических компаний, передает NUR.KZ.

Представители туристических компаний из России, Катара, Саудовской Аравии, Индии и ОАЭ совершили путешествие по знаковым местам Алматинской области, познакомившись с местной природой, достопримечательностями и историческими памятниками культуры.

Кроме того, гости из-за рубежа смогли оценить уровень туристического сервиса, которым обладает регион. По словам многих их них, Алматинская область имеет большой потенциал развития туристического бизнеса.

Встреча. Фото: Туристский информационный центр Алматинской области

Главной целью этих информационных туров как раз является привлечение большего числа зарубежных гостей в Алматинскую область. Еще туры призваны укрепить связи с партнерами из других стран, а также помочь найти взаимовыгодные контакты.

В туристском информационном центре подчеркивают, что необходимо сделать регион узнаваемым и привлекательным для иностранных гостей.

Сегодня конкуренция на мировом туристическом рынке достаточно высока, и чтобы соответствовать высоким международным стандартам, Управление туризма Алматинской области старается проводить необходимую работу.

Встреча. Фото: Туристский информационный центр Алматинской области

Как известно, на туристический бизнес серьезно повлияла пандемия коронавируса. В течение двух лет крупные туроператоры в разных странах несли огромные убытки, а небольшие компании попросту прекратили свое существование.

После снятия карантинных ограничений туристические агентства по всему миру стараются наверстать упущенное и используют любую возможность, чтобы найти новые маршруты для отдыха. В этом отношении Казахстан и Алматинская область в частности привлекают особое внимание иностранных туристических агентств.

Встреча. Фото: Туристский информационный центр Алматинской области

В рамках насыщенной пятидневной программы участники посетили курорт "Oi-Qaragai" (ранее "Лесная сказка"), Национальный парк Алтын-Эмель, озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и другие туристские локации.

Зарубежные гости отмечали невероятное природное разнообразие Алматинской области, прекрасный климат и радушие местных жителей.

В туристическом форуме приняли участие такие компании, как Rezbook Global, Volshebny Holidays, Seera Group, Tripstide Pvt Ltd, Mosafer Travel & Torusim, "Олимпия Райзер", Evroport и другие.

Встреча. Фото: Туристский информационный центр Алматинской области

В завершении тура прошла конференция с участием локальных туроператоров. Компании провели презентации, познакомив гостей со своей деятельностью и туристским продуктом, которые они предлагают.

По итогам мероприятия было подписано 5 соглашений о сотрудничестве по приему иностранных туристов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977168-predstaviteli-zarubezhnyh-turisticheskih-kompaniy-posetili-almatinskuyu-oblast/