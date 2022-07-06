Павлодарец потратил 500 тыс. долларов на ставки

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29-летний житель Павлодара по имени Руслан страдает лудоманией - зависимостью от азартных игр. За 10 лет он потратил на тотализатор порядка полумиллиона долларов США.

Как передает телеканал "Хабар 24" со слов Руслана, раньше он учился на финансиста и не интересовался тотализатором.

Его зависимость началась с обычного любопытства и небольших ставок. Впервые поставить деньги его уговорили друзья. Теперь мужчина проходит реабилитацию.

"Ходили с друзьями, собирались в баре, смотрели онлайн-матчи, трансляции. Болел, переживал, а потом это уже перешло в зависимость страшную", - поведал журналистам мужчина.

Ставки в тысячу тенге быстро возросли до сотни тысяч. В итоге за последние 10 лет Руслан потратил 500 тыс. долларов.

"Соответственно первые года два-три особо не влияло на мою жизнь, ни на семейную, ни на личную, потому что я еще контролировал себя, контролировал суммы, которые я ставил. А потом, уже со временем, я начал проигрывать большие суммы, залезать в долги, брать кредиты, и, соответственно, обманывал семью", - признался мужчина.

Отмечается, что каждый год в социальный центр Павлодара с подобной проблемой обращаются 700-800 человек. Специалисты говорят, взять азарт под контроль можно, но нужно приложить не мало усилий.

"Зависимость - такая хитрая штука, что она как будто разделяет человека на две части, то есть одна часть человека хочет выздоравливать, а другая часть не хочет. Хочет остаться в прежнем режиме, потому что там много было дивидендов разных: биологических, социальных, психологических", - пояснила психолог Олеся Бекетова.

Стать жертвой лудомании может каждый. В реабилитационном центре готовы помочь бесплатно.

"Лечение состоит из нескольких этапов. Сначала пациент принимает лекарства, потом - процесс реабилитации, то есть работа с психологом и психотерапевтом. Обычно те, кто проходят у нас курс лечения, остаются работать консультантами", - сказал старший врач центра психического здоровья Мади Токанов.

Число лудоманов, тем временем, растет ежегодно. По словам экспертов, на это влияют несколько факторов, таких как доступность тотализатора и свободная выдача различных займов и кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977166-pavlodarets-potratil-500-tys-dollarov-na-stavki/