4-летняя девочка потерялась на побережье Алаколя
Опубликовано:
4-летняя девочка потерялась на побережье Алаколя в Жетысуской области. Сюда она приехала отдыхать вместе с родителями из Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.
По информации ведомства, 4 июля спасателям поступило сообщение о том, что на побережье озера Алаколь потерялась девочка 2018 года рождения. Она приехала вместе с родителями на отдых в село Акши Жетысуской области из Алматы.
Сотрудники незамедлительно начали поиски. Работы усложнялись тем, что на берегу было очень много отдыхающих.
В течение получаса на расстоянии около 600 метров от места пропажи малышка была найдена живой и невредимой. В медицинской помощи не нуждалась.
Спасатели провели разъяснительную беседу с родителями ребенка о правилах безопасности на воде и необходимости постоянного внимания к несовершеннолетним детям.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977069-4-letnyaya-devochka-poteryalas-na-poberezhe-alakolya/