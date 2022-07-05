Кадр из видео: ДЧС Атырауской области

4-летняя девочка потерялась на побережье Алаколя в Жетысуской области. Сюда она приехала отдыхать вместе с родителями из Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

По информации ведомства, 4 июля спасателям поступило сообщение о том, что на побережье озера Алаколь потерялась девочка 2018 года рождения. Она приехала вместе с родителями на отдых в село Акши Жетысуской области из Алматы.

Сотрудники незамедлительно начали поиски. Работы усложнялись тем, что на берегу было очень много отдыхающих.

В течение получаса на расстоянии около 600 метров от места пропажи малышка была найдена живой и невредимой. В медицинской помощи не нуждалась.

Спасатели провели разъяснительную беседу с родителями ребенка о правилах безопасности на воде и необходимости постоянного внимания к несовершеннолетним детям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977069-4-letnyaya-devochka-poteryalas-na-poberezhe-alakolya/