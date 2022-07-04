Линию метро хотят продлить до вокзала Алматы-1

Көрнекі фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Алматы Ерболат Досаев на встрече с представителями общественности рассказал, что в городе к 2030 году будут построены новые станции метро в западном направлении, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"В рамках работы по модернизации транспортной схемы Алматы к 2030 году будут организованы 4 транспортно-пересадочных хаба с перехватывающими парковками, которые призваны разгрузить трафик на основных въездах из агломерации.

К указанному периоду будут построены 3 новые станции метро в западном направлении.

В рамках дальнейшего развития Алматинского метро будут подготовлены предложения по развитию метро в северном направлении до ж/д вокзала Алматы-1", - заявил аким Алматы.

Кроме того, по словам градоначальника, до 2025 года завершится пробивка 9 внутренних улиц и дорог с выходом на БАКАД, откроется станция метро "Калкаман".

Он также сообщил, что до октября этого года будет принято решение по развитию ЛРТ по улице Толе би.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976944-liniyu-metro-hotyat-prodlit-do-vokzala-almaty-1/