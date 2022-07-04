Алматинцев призвали воздержаться от походов в горы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жителей и гостей Алматы призвали воздержаться от походов в горы. По данным синоптиков, в городе ожидается гроза, передает NUR.KZ со ссылкой на местный Департамент по ЧС.

Синоптики объявили штормовое предупреждение. Завтра, 5 июля, в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях ожидается гроза. Также возможен сильный ветер, местами порывами до 15-20 м/с.

В связи с этим специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы и области призвали местных жителей и туристов воздержаться от походов в горы.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в стране будет дождливая и ветреная погода: 5 июля сильные дожди выпадут на востоке, юго-востоке и севере, 6 июля – на северо-западе и в центре республики. Возможно выпадение града.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976943-almatintsev-prizvali-vozderzhatsya-ot-pohodov-v-gory/