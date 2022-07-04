Дождь, град и ветер: какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на грядущие три дня – период с 5 по 7 июня, согласно которому в стране ожидаются осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как ожидают эксперты, погоду на большей части территории Казахстана в указанный период будет определять Южный циклон.

В связи с этим в стране будет дождливая и ветреная погода: 5 июля сильные дожди выпадут на востоке, юго-востоке и севере, 6 июля – на северо-западе и в центре республики. Возможно выпадение града.

Тем не менее уже 7 июля на фоне повышенного атмосферного давления дожди в западных регионах страны прекратятся.

Дневной температурный фон в ближайшие три дня будет выглядеть так:

повышение температуры воздуха на западе от плюс 18-26°С до плюс 23-31°С; на северо-западе и севере – от плюс 15-23°С до плюс 20-28°С;

от плюс 18-26°С до плюс 23-31°С; на и – от плюс 15-23°С до плюс 20-28°С; в Мангистауской области температура ожидается в диапазоне плюс 23-28°С, на юге региона – плюс 31°С;

области температура ожидается в диапазоне плюс 23-28°С, на юге региона – плюс 31°С; в центре страны прогнозируется плюс 20-28°С, на юге Карагандинской и Улытауской областей – до плюс 33°С;

страны прогнозируется плюс 20-28°С, на юге и областей – до плюс 33°С; на востоке республики температура воздуха составит порядка плюс 22-29°С, на юге Восточно-Казахстанской области – плюс 33°С;

республики температура воздуха составит порядка плюс 22-29°С, на юге области – плюс 33°С; на юге Казахстана, наоборот, произойдет понижение температуры от плюс 30-37°С до плюс 25-33°С; на юго-востоке столбики термометров покажут плюс 28-33°С, в горных районах – плюс 23°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976831-dozhd-grad-i-veter-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-tri-dnya/