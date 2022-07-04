Сайт для онлайн-жертвоприношений на Курбан-айт запустили в Казахстане

Иллюстративное фото: pxhere.com

Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт для проведения обряда жертвоприношения в Курбан-айт в онлайн-формате. Заказать услугу можно в любом регионе страны.

Желающие совершить жертвоприношение могут через сайт выбрать свой регион и жертвенное животное и перевести оплату на указанные реквизиты. После жертвоприношения фото- и видеоотчет отправят на указанный заказчиком номер в WhatsApp.

"Мясо жертвенного животного полностью будет роздано нуждающимся. Заказчик не сможет взять свою долю жертвенного мяса", - предупреждается на сайте.

В этом году Курбан-айт празднуется 9 июля. Поскольку праздник выпал на субботу, переносить выходные в этом году не будут. Напомним, в июле казахстанцев ждут два праздника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976811-sayt-dlya-onlayn-zhertvoprinosheniy-na-kurban-ayt-zapustili-v-kazahstane/