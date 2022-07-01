Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В июле казахстанцы отмечают сразу 2 праздника – День столицы и Курбан-айт. В связи с этим, согласно календарю праздников и выходных на портале "Электронного правительства", те, кто работает 5 дней в неделю, отдохнут 11 дней, а люди с 6-дневной рабочей неделей – 6 дней.

День столицы, который отмечается 6 июля, в 2022 году выпадает на среду – в его отношении никаких переносов не предусмотрено, поэтому жители страны отдохнут один день.

Первый день Курбан-айта по мусульманскому календарю в этом году выпадает на субботу, 9 июля. Так как этот день – выходной, то и переносов не предусмотрено.

Отмечается, что в 2022 году на июль приходится 20 рабочих дней и 11 выходных для тех, кто работает пять дней в неделю. При шестидневной рабочей неделе – 25 рабочих дней и 6 выходных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976539-skolko-dney-kazahstantsy-otdohnut-v-iyule/