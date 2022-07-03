В Алматы - сильная жара, в Нур-Султане - гроза: казахстанцев предупредили о непогоде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана в связи с плохими погодными условиями, об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

По данным синоптиков, завтра, 4 июля, в Алматы днем ожидается сильная жара - до 36 градусов.

В Нур-Султане завтра утром и днем ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, временами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В понедельник днем на юге и севере Алматинской области также будет сильная жара, до 35-38 градусов.

Днем на северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Возможен сильный ветер.

4 июля на большей части Акмолинской области также синоптики прогнозируют грозу. Днем на западе, в центре области ожидаются град, шквал, пыльная буря. Также возможен ветер до 15-20 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Ночью в центре, днем на востоке Актюбинской области ожидается сильный дождь. Ночью на юге, днем на севере, востоке области ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, при грозе - порывы до 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области и в горных районах Туркестанской области завтра возможна гроза. Ветер местами до 15-20 м/с.

В Туркестане утром и днем 4 июля ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный, западный, утром и днем порывы до 15-20 м/с. В Шымкенте завтра ожидается ветер северо-западный, западный, порывы до 15-20 м/с.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют грозу, град. На востоке области ожидается пыльная буря. Местами ветер порывами до 15-20 м/с.

По данным синоптиков, завтра в Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал местами, ветер до 15-20 м/с.

В Кызылординской области возможна пыльная буря, утром и днем на севере, юге области ожидается гроза, шквал. Ветер до 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается гроза и сильный ветер, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По информации метеоцентра, 4 июля на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. На севере, западе области ожидается гроза. Возможен ветер до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976746-v-almaty-silnaya-zhara-v-nur-sultane-groza-kazahstantsev-predupredili-o-nepogode/